Eleitor é detido com arma de brinquedo em escola na zona sul de São Paulo

Por volta das 11h20 deste domingo (30), a Polícia Militar de São Paulo deteve um homem que portava uma arma de fogo falsa ao votar na Escola Estadual Professora Esther Garcia, no Grajaú, bairro da zona sul da capital paulista.
A abordagem foi realizada após os agentes perceberem um volume anormal na cintura do eleitor, que ainda tentou esconder o objeto, mas não justificou o porte.
O homem foi levado ao 48° Distrito Policial, na Cidade Dutra, também na zona sul, onde foi registrada a ocorrência. Uma viatura segue na escola em apoio.