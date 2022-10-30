Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Eleitor é detido com arma de brinquedo em escola na zona sul de São Paulo
Eleições 2022

Eleitor é detido com arma de brinquedo em escola na zona sul de São Paulo

Por volta das 11h20 deste domingo (30), a Polícia Militar de São Paulo deteve um homem que portava uma arma de fogo falsa ao votar no Grajaú, bairro da zona sul da capital paulista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 13:39

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 13:39

  • Bruno Lucca

Por volta das 11h20 deste domingo (30), a Polícia Militar de São Paulo deteve um homem que portava uma arma de fogo falsa ao votar na Escola Estadual Professora Esther Garcia, no Grajaú, bairro da zona sul da capital paulista.
Eleitor é preso com arma de brinquedo na Escola Estadual Professora Esther Garcia, no Grajaú
Eleitor é preso com arma de brinquedo em escola Crédito: Reprodução Google Street View
A abordagem foi realizada após os agentes perceberem um volume anormal na cintura do eleitor, que ainda tentou esconder o objeto, mas não justificou o porte.
O homem foi levado ao 48° Distrito Policial, na Cidade Dutra, também na zona sul, onde foi registrada a ocorrência. Uma viatura segue na escola em apoio.

LEIA MAIS

Simone Tebet vota em Campo Grande: 'Feliz por estar do lado certo'

Aliado, Centrão fica esquecido nas redes sociais do clã Bolsonaro

Postagens confundem documento de Encontro Nacional de Direitos Humanos do PT com plano de governo de Lula

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré
Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
Foragido por violência doméstica é preso durante festa no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados