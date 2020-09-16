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Eduardo Pazuello toma posse como ministro da Saúde

O General do Exército assumiu interinamente o Ministério da Saúde no dia 16 de maio, após a saída de Nelson Teich do cargo

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 18:32
O General do Exército Eduardo Pazuello e o presidente Bolsonaro
O General do Exército Eduardo Pazuello e o presidente Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O General do Exército Eduardo Pazuello, especialista em logística, assumiu interinamente o Ministério da Saúde no dia 16 de maio, após a saída de Nelson Teich do cargo.
Durante esse período, Pazuello defendeu o tratamento precoce de Covid-19 e a autonomia de estados e municípios na adoção de políticas de isolamento social.
Com ele à frente da pasta, o Ministério da Saúde estabeleceu uma nova diretriz com orientações para o uso precoce da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, inclusive para casos leves.
O militar foi coordenador logístico das tropas do Exército durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, além de ter coordenado as operações da Operação Acolhida, que presta assistência aos imigrantes venezuelanos que chegam a Roraima fugindo da crise política e econômica no país vizinho.
Com informações da Agência Brasil.

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