Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Eduardo Leite será recebido em dois eventos de aliados de Covas em SP
Disputa no PSDB

Eduardo Leite será recebido em dois eventos de aliados de Covas em SP

Bruno Covas foi vice de Doria durante na Prefeitura de São Paulo e tornou-se o titular quando o então prefeito decidiu deixar o cargo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 nov 2021 às 15:32

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:32

O governador do RS, Eduardo Leite
O governador do RS, Eduardo Leite Crédito: Reprodução Twitter @EduardoLeite_
Dois eventos neste sábado (6), no interior de São Paulo, vão marcar mais um passo de aproximação entre aliados de Bruno Covas (PSDB) e Eduardo Leite nas prévias tucanas.
O governador do Rio Grande do Sul será recebido em São José do Rio Preto e São João da Boa Vista em eventos organizados por políticos que foram próximos de Bruno e fizeram parte de sua gestão.
Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Leite tem buscado o apoio dos brunocovistas para ter um trunfo simbólico sobre seu principal adversário nas prévias.
Bruno Covas foi vice de Doria durante na Prefeitura de São Paulo e tornou-se o titular quando o então prefeito decidiu deixar o cargo e concorrer ao governo do estado.
Nas contas do governador gaúcho, o sucesso nessa articulação teria duplo impacto: por um lado, ele receberia o apoio do grupo de um dos principais aliados que o governador de São Paulo fez na política. Por outro, ficaria associado a um sobrenome potente na história tucana.
Há duas semanas, Leite publicou um vídeo em homenagem a Mário Covas, avô de Bruno.
O gaúcho tem sido exaltado por tucanos por valorizar figuras históricas do partido, em contraponto a Doria, que entrou em atrito com alguns deles, como Alberto Goldman e Geraldo Alckmin.
A recuperação das tradições do PSDB era uma das bandeiras de Bruno e de seus aliados, vertente que em alguns momentos se chocou com a de Doria, de reconfiguração do partido.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Maioria do União Brasil admite apoio a Bolsonaro em 2022

Os obstáculos no caminho de Sergio Moro para as próximas eleições

Em ano pré-eleitoral, Magno Malta e Bolsonaro voltam a ser unha e carne

'Bancada da cloroquina' se molda com pré-candidatura de médicos conservadores

Leite diz que não votou em Haddad porque PT não é 'exemplo de democracia'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política PSDB Eduardo Leite Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados