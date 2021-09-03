Eduardo Bolsonaro se reúne com PRF para reclamar de abordagem a atiradores

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em reunião com Silvinei Vasques, diretor da PRF Crédito: Reprodução/@Bolsonarosp

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) promoveu uma reunião entre um representante de associação pró-armas e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, para tratar de abordagens a CACs (colecionadores, atiradores e caçadores).

O motivo do encontro na quarta-feira (1º) foi, como escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro, uma reportagem da TV Band que mostrou a abordagem de policiais rodoviários a CACs com armas nos carros.

Eduardo Bolsonaro critica as ações e diz que atiradores munidos de documentações não precisam comprovar os trajetos que estão fazendo. Ele levou com ele o advogado Marcos Pollon, de associação pró-armas.

"Esclarecimentos foram feitos e a PRF em breve editará uma manual para orientar seus policiais sobre abordagem a CACs (sic)", escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

"É importante esta conduta da Direção da PRF para não permitir que outros policiais tenham a abordagem transmitida na Band como exemplo", completou.