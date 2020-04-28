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  • Eduardo Bolsonaro é intimado em processo sobre Marisa Letícia
R$ 256 milhões?

Eduardo Bolsonaro é intimado em processo sobre Marisa Letícia

Deputado postou que ex-primeira-dama tinha patrimônio de R$ 256 milhões. Defesa de Lula e herdeiros de Marisa apontam que valor verdadeiro é de R$ 26 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 16:02

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 16:02

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi intimado a apresentar sua defesa em ação na qual é processado pelos herdeiros da ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva. O prazo para a apresentação de sua contestação é de 15 dias.
Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Deputado federal Eduardo Bolsonaro terá que explicar postagem nas redes sociais Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
A família de Lula (PT) processa o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após publicação nas redes sociais na qual Eduardo afirmava que Marisa Letícia possuía um patrimônio de R$ 256 milhões quando, segundo a defesa dos herdeiros, o valor verdadeiro é de R$ 26 mil.

REGINA DUARTE

A ação também processa a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, que compartilhou as afirmações.
A confusão sobre valores surgiu depois que o juiz confundiu valores que Marisa tinha aplicados em CDBs com os de debêntures de outra natureza. Ele questionou a defesa e, antes mesmo do esclarecimento, as redes bolsonaristas passaram a divulgar o valor errado.
Segundo nota publicada no site oficial do ex-presidente Lula, os herdeiros de Marisa Letícia pedem reparação de R$ 131.408,70 "de cada um dos propagadores de fake news". Não há intenção de acordo por parte da família.
"O valor equivale a cinco vezes o que dona Marisa realmente tinha em CDBs [títulos de investimento] e duas mil vezes menos do que o valor falsamente divulgado por Regina Duarte e Eduardo Bolsonaro", diz a nota.
A ação também pede que deputado e secretária publiquem em suas redes sociais o valor correto do investimento da ex-primeira dama.

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