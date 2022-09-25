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Passando a Limpo

É montagem post com suposta reportagem do G1 sobre Lula e Venezuela

É montagem a publicação com suposta reportagem do G1 afirmando que o ex-presidente  Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria dito, durante ato de campanha em Santo André (SP), que a Venezuela "não precisa de críticas", mas de "financiamento e empréstimos". Ao Comprova, o G1 informou que tal matéria nunca foi publicada

Publicado em 

25 set 2022 às 09:14

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 09:14

Passando a Limpo: É montagem post com suposta reportagem do G1 sobre Lula e Venezuela
No dia 15 de setembro, quando teria sido publicada a suposta reportagem, Lula estava em Montes Claros (MG) e não em Santo André (SP) Crédito: Divulgação/Comprova
Conteúdo investigadoImagem com suposta notícia do G1, publicada no dia 15 de setembro, sobre uma fala de Lula (PT) em apoio à Venezuela durante campanha presidencial em Santo André (SP). O título da reportagem é “Lula: ‘A Venezuela não precisa de críticas do Presidente do Brasil e sim de financiamento e empréstimos'”, acompanhado da linha fina “Ex-presidente critica Bolsonaro e diz que se eleito, continuará fortalecendo o governo de Nicolás Maduro com empréstimos e ativos”.
Onde foi publicado: Instagram, Facebook e WhatsApp.
Conclusão do Comprova: É falso que o G1 tenha publicado notícia no dia 15 de setembro sobre suposta fala do ex-presidente Lula em apoio à Venezuela durante ato de campanha eleitoral em Santo André. Ao procurar pela reportagem no site do veículo, não foi possível encontrar o conteúdo compartilhado. De acordo com a assessoria do portal, a imagem é falsa, pois tal matéria nunca foi publicada pelo G1, e não há nenhum José da Silva – nome do suposto repórter – na equipe do G1.
Na data mencionada pela suposta publicação, Lula esteve em Montes Claros (MG) para cumprir compromissos da agenda eleitoral. O ex-presidente passou por Santo André em 25 de março de 2022 para visitar um condomínio do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Vídeo do discurso de Lula no local foi publicado no canal do YouTube do PT. Ao Comprova, a assessoria do candidato afirmou que Lula nunca disse a fala reproduzida na montagem.
Falso, para o Comprova, é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.
Alcance da publicação: O Comprova investiga conteúdos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 22 de setembro, um dos posts no Facebook teve 395 curtidas, 251 comentários e 907 compartilhamentos. O outro foi excluído da plataforma. No Instagram, o conteúdo teve 9,4 mil curtidas e 538 comentários. Ambas as plataformas sinalizam que o conteúdo é falso.
O que diz o autor da publicação: O Comprova entrou em contato com os três perfis que publicaram o conteúdo no Instagram e no Facebook. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta verificação.
Como verificamos: A equipe do Comprova buscou o título da notícia no Google, sem encontrar resultados para a reportagem original. Em seguida, a partir da data da suposta matéria – 15/09/2022 –, procurou as atividades cumpridas por Lula no dia, de acordo com a agenda do candidato publicada no site oficial do presidenciável.
Em seguida, procurou descobrir se Lula esteve em Santo André neste ano por meio de buscas no Google e na agenda do petista. A equipe também reuniu declarações recentes do ex-presidente em relação à Venezuela a partir de reportagens da Folha de S.Paulo e do Correio Braziliense.
Por fim, entrou em contato com a assessoria de imprensa de Lula, com o G1 e com os responsáveis pelas publicações do conteúdo nas redes sociais.

Post é uma montagem

O Comprova buscou no Google por todos os elementos da suposta reportagem, como o título, e encontrou apenas a reprodução do conteúdo investigado em redes sociais e em um site conhecido por criar memes. Nenhuma dessas postagens apresentava o link para a suposta matéria.
A equipe então pesquisou no próprio portal G1 com filtro personalizado para a data da suposta publicação, mas não houve resultado.
Passando a Limpo: É montagem post com suposta reportagem do G1 sobre Lula e Venezuela
Captura de tela da busca feita no portal G1 em 20/09/2022 Crédito: Divulgação/Comprova
Além disso, o nome da pessoa que assina a suposta reportagem, “José da Silva”, não aparece na lista da equipe do G1.
Ao Comprova, a assessoria de imprensa do portal afirmou que a notícia é falsa, que “nunca foi publicada pelo G1” e que não há nenhum José da Silva na equipe de jornalistas.

Em 15 de setembro, Lula estava em Montes Claros (MG)

Ao contrário do que alega a montagem investigada, em 15 de setembro de 2022, o ex-presidente esteve em Montes Claros, Minas Gerais, como consta em sua agenda oficial. Na data, o político participou do ato “Todos Juntos por Minas Gerais”, ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil. O evento ocorreu às 18h, na Praça da Catedral da cidade.
Em seu discurso, que está disponível no canal do YouTube do PT, Lula não faz nenhuma declaração como a que foi falsamente divulgada na manchete aqui analisada. O Comprova entrou em contato com a assessoria do ex-presidente, que afirmou que Lula nunca disse que ​​”a Venezuela não precisa de críticas do Presidente do Brasil e sim de financiamento e empréstimos”.
O ex-presidente esteve em Santo André, São Paulo, no dia 25 de março deste ano, para visitar os condomínios Novo Pinheirinho e Santo Dia, do MTST. Na ocasião, Lula estava acompanhado do coordenador nacional do movimento, Guilherme Boulos, e do ex-prefeito de São Paulo e candidato a governador, Fernando Haddad.
Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. Conteúdos falsos ou enganosos sobre candidatos à presidência, como a peça aqui verificada, podem influenciar o voto dos eleitores, que devem basear suas escolhas em informações verdadeiras e confiáveis.
Outras checagens sobre o tema: A Agência Lupa também checou o conteúdo e concluiu que é uma montagem.
Em verificações anteriores envolvendo o ex-presidente Lula, o Comprova mostrou que é falso que Lula defendeu o nazismo e o fascismo em evento do PT em 2017, que vídeo edita fala de Lula para afirmar que ele chamou apoiadores de vagabundos e traficantes e que vídeo satiriza participação do ex-presidente em comício em local destruído pela chuva em Belém.

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