É falso que PT tenha projeto de moradia social para abrigar famílias sem teto em casas que já têm dono

Não é verdade que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha um projeto que prevê que pessoas que moram em casas com mais de 60 m² terão que abrigar famílias sem moradia, como diz vídeo no TikTok. Não há menção a esse tipo de medida no programa de governo enviado à Justiça Eleitoral nem registros de declarações do petista sobre o tema