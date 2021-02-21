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Polícia

Dupla é morta a facadas pelas vítimas ao tentar roubar casa em Campinas

Polícia Civil registrou o caso como legítima defesa

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 16:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2021 às 16:47
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Dois homens, de 22 e 21 anos, foram mortos a facadas pelas vítimas após tentarem roubar a casa de uma delas no bairro Parque Santa Bárbara, em Campinas (93 km de SP), na noite deste sábado (20), afirma a SSP (Secretaria de Segurança Pública).
Segundo a SSP, o genro do dono da casa chegava no imóvel quando os dois homens, que estavam em uma moto, portando facas e um revólver calibre 32, anunciaram o assalto.
Ainda segundo a pasta, a dupla rendeu a vítima e mais quatro pessoas que estavam dentro casa. Em determinado momento, as vítimas reagiram e golpearam os suspeitos com uma faca.

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Um dos criminosos morreu no local e outro a cerca de 200 metros da residência. As vítimas receberam atendimento médico e foram ouvidas pela Polícia Civil. O local foi preservado para perícia. As duas facas e a arma de fogo foram apreendidas para exames periciais.
A moto usada pelos assaltantes também foi recolhida. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional Campinas como tentativa de roubo a residência, homicídio simples e legítima defesa. A ocorrência foi encaminhada ao 8º DP da cidade para prosseguimentos das investigações.

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