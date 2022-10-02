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Bolada

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena

Após sorteio realizado na noite deste sábado (1°), um apostador do interior de São Paulo, e outro que apostou pela internet, vão levar um prêmio de R$ 158.926.894,27 cada
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 out 2022 às 09:06

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 09:06

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
O prêmio de R$ 317,8 milhões do concurso 2.525 da Mega-Sena será dividido entre duas apostas, uma feita pela internet e outra na cidade de Fernandópolis, no interior de São Paulo. Cada uma vai pagar um prêmio de R$ 158.926.894,27.
O sorteio foi realizado na noite desse sábado (1º), no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 04-13-21-26-47-51.
A quina registrou 814 apostas vencedoras; cada acertador vai receber R$ 33.910,24. A quadra teve 52.760 apostas ganhadoras, cada apostador receberá o prêmio de R$ 747,39.
O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (5) e a estimativa é de um prêmio de R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

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