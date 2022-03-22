Doze planos de saúde têm comercialização suspensa a partir de hoje

Os planos atendem, juntos, a 83.286 beneficiários, de acordo com a ANS, e só poderão ser vendidos a novos clientes caso apresentem melhora no resultado do monitoramento trimestral da agência.

Onze planos de saúde, administrados por quatro operadoras, suspensos anteriormente, conseguiram apresentar essa melhora e tiveram liberação para voltar a ser comercializados hoje. No site da ANS, é possível conferir as listas dos planos com comercialização suspensa e daqueles com a venda liberada.