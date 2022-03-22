Doze planos de saúde têm comercialização suspensa a partir de hoje

Doze planos de saúde, administrados por seis operadoras, têm sua comercialização suspensa a partir de hoje (22). A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no último dia 16, devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial no último trimestre do ano passado.
Os planos atendem, juntos, a 83.286 beneficiários, de acordo com a ANS, e só poderão ser vendidos a novos clientes caso apresentem melhora no resultado do monitoramento trimestral da agência.
Onze planos de saúde, administrados por quatro operadoras, suspensos anteriormente, conseguiram apresentar essa melhora e tiveram liberação para voltar a ser comercializados hoje. No site da ANS, é possível conferir as listas dos planos com comercialização suspensa e daqueles com a venda liberada.
CONFIRA ABAIXO A LISTA DOS PLANOS DE SAÚDE SUSPENSOS:
Unimed de Manaus Coop. do Trabalho Médico LTDA
- Ambul+Hospit sem Obstet Apartament sem Franquia Sem Co-parti
- Unipart Empresarial Enfermaria Com Obstetrícia
Unimed Vertente do Caparaó - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA
- Nacional Adesão pos - enf
- Nacional adesão pos - apto
Saúde Sim LTDA
- Sim Mais Ade R1 ESC
- Classe Ade R1 ACC
Santo André Planos de Assistência Médica LTDA
- Rubi
- Essencial Plus
- Medical Ind 200
- Prime 300
Oralclass Assistência Médica e Odontologia LTDA
- Medvida Empresa
Saúde Brasil Assistência Médica LTDA
- Classic I