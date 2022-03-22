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Saúde

Doze planos de saúde têm comercialização suspensa a partir de hoje

Decisão foi tomada no último dia 16 devido a reclamações relacionadas ao último trimestre do ano passado
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 mar 2022 às 07:52

Publicado em 22 de Março de 2022 às 07:52

Doze planos de saúde, administrados por seis operadoras, têm sua comercialização suspensa a partir de hoje (22). A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no último dia 16, devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial no último trimestre do ano passado.
Em meio a tantos tipos de planos de saúde, escolher o modelo ideal pode não ser uma tarefa simples.
Onze planos de saúde, administrados por quatro operadoras, suspensos anteriormente, conseguiram apresentar essa melhora. Crédito: Freepik
Os planos atendem, juntos, a 83.286 beneficiários, de acordo com a ANS, e só poderão ser vendidos a novos clientes caso apresentem melhora no resultado do monitoramento trimestral da agência.
Onze planos de saúde, administrados por quatro operadoras, suspensos anteriormente, conseguiram apresentar essa melhora e tiveram liberação para voltar a ser comercializados hoje. No site da ANS, é possível conferir as listas dos planos com comercialização suspensa e daqueles com a venda liberada.

CONFIRA ABAIXO A LISTA DOS PLANOS DE SAÚDE SUSPENSOS:

Unimed de Manaus Coop. do Trabalho Médico LTDA
  • Ambul+Hospit sem Obstet Apartament sem Franquia Sem Co-parti
  • Unipart Empresarial Enfermaria Com Obstetrícia
Unimed Vertente do Caparaó - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA
  • Nacional Adesão pos - enf
  • Nacional adesão pos - apto
Saúde Sim LTDA
  • Sim Mais Ade R1 ESC
  • Classe Ade R1 ACC
Santo André Planos de Assistência Médica LTDA
  • Rubi
  • Essencial Plus
  • Medical Ind 200
  • Prime 300
Oralclass Assistência Médica e Odontologia LTDA
  • Medvida Empresa
Saúde Brasil Assistência Médica LTDA
  • Classic I

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