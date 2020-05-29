Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Doria quer que empresas de São Paulo testem funcionários
Combate à Covid-19

Doria quer que empresas de São Paulo testem funcionários

A administração estadual elaborou protocolos de procedimento para as empresas. A adesão é voluntária e ainda não possui um cronograma divulgado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 17:30

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:30

Governador João Doria
Governador João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
As empresas de São Paulo serão orientadas a testarem os funcionários como parte do plano de reabertura gradual do governo do estado, gestão João Doria (PSDB), durante a pandemia do novo coronavírus.
A administração estadual elaborou protocolos de procedimento para as empresas. A adesão é voluntária e ainda não possui um cronograma divulgado. A medida orienta sobre as formas de prevenção e monitoramento das condições de saúde de funcionários, fornecedores e clientes e estabelece as formas como o teste pode ser realizado.
Segundo o governo, os protocolos foram elaborados com o apoio da Vigilância em Saúde do Estado e orientam como as empresas podem realizar os testes e qual a periodicidade recomendada para um melhor controle da doença nas companhias.
As empresas, de acordo com o material elaborado pelo governo, devem reforçar medidas de prevenção da doença como o distanciamento social, o uso de máscaras, a higiene das mãos, a limpeza do ambiente de trabalho e o afastamento de funcionários que apresentem sintomas.

Veja Também

Doria rebate críticas e mantém isolamento na Grande SP

Outra recomendação é que as empresas apliquem um questionário de monitoramento dos sintomas para identificar e isolar casos suspeitos. O protocolo estabelece também o caminho para que sejam realizados os testes, explicando quais os tipos mais adequados para cada caso e qual o fluxo para notificar as autoridades sobre possíveis casos da doença.
O documento define ainda como funcionará os procedimentos para a contenção de casos em que os testes deem positivos na empresa. Embora a participação das companhias não seja obrigatória, o governo estadual conta com isso para tentar aumentar o número de testes realizados em São Paulo.
"Nesta fase de reabertura gradual da economia, o poder público pede e tem convicção de que terá o apoio da livre iniciativa na realização de testes em massa para ampliar a eficiência no enfrentamento da epidemia", disse Doria, durante entrevista coletiva nesta sexta-feria (29), no Palácio dos Bandeirantes, zona sul da capital paulista.
"O diagnóstico preciso é fundamental, como sempre destacam os cientistas e membros do comitê de saúde, para controlar e superar o coronavírus", disse o governador.

Veja Também

Doria: 'País está atônito com nível da reunião", que revela 'descaso com democracia'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados