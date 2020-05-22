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Bolsonaro e ministros

Doria: 'País está atônito com nível da reunião', que revela 'descaso com democracia'

Pelo Twitter, Doria disse que a gravação de reunião ministerial revela ainda um exemplo ruim diante da pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 20:51

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 20:51

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o Brasil está "atônito com o nível da reunião ministerial" de 22 de abril, cuja gravação foi divulgada no fim da tarde desta sexta-feira, 22, por decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). Pelo Twitter, Doria disse que a gravação revela "descaso com a democracia" e um exemplo ruim diante da pandemia da Covid-19.
Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria, comentou efeitos de vídeo que revela bastidores de reunião ministerial Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
"O Brasil está atônito com o nível da reunião ministerial. Palavrões, ofensas e ataques à governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo, demonstram descaso com a democracia, desprezo pela Nação e agressões à institucionalidade da Presidência da República. Lamentável exemplo em meio à maior crise de saúde da história do País e diante de milhares de vítimas", tuitou o governador.
Doria foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro na reunião, que o chamou de "bosta" diante dos ministros de Estado. O presidente se exaltou ao comentar as posturas de outros governantes diante da pandemia da covid-19, e também falou palavrões ao se referir ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) e ao prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB).
"Que os caras querem é a nossa hemorroida! É a nossa liberdade! Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta", ralhou o presidente da República, conforme a gravação.

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