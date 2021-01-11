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Instituto Butantan

Doria: informações foram encaminhadas à Anvisa no sábado e domingo

O governador tucano sustentou que o início da vacinação no Estado de São Paulo está mantido para o dia 25 de janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2021 às 10:38

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 10:38

O governador de São Paulo, João Doria
O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (11) que foram repassadas durante o fim de semana todas as informações complementares requeridas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ao Instituto Butantan para liberação do uso da vacina Coronavac.
Segundo Doria, "chama a atenção" o fato que as informações fornecidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entidade ligada ao Ministério da Saúde e ao governo federal, estavam completas e o relatório de 12 mil páginas do Butantan não.
O governador tucano sustentou que o início da vacinação no Estado de São Paulo está mantido para o dia 25 de janeiro. De acordo com Doria, o prazo de 10 dias para análise pela Anvisa já está em curso.

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