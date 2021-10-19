Doria e Leite disputam apoio de Mara Gabrilli nas prévias do PSDB

A busca por apoios nas prévias do PSDB tem sido acirrada entre Eduardo Leite e João Doria.
O prefeito de Santo André, Paulo Serra, diz que saiu otimista do encontro de Leite com a senadora Mara Gabrilli na última semana. O tucano do ABC, aliado de Leite, intermediou a reunião. O governador gaúcho e a parlamentar ficaram de se reencontrar em breve.
Mara e o governador de São Paulo tentaram se encontrar duas vezes na última semana, mas desmarcaram: na primeira vez pela senadora, pois sua mãe se sentiu mal, e na segunda pelo governador, que teve outro compromisso.
Para Serra, o atual cenário de polarização indica que as pessoas buscarão em 2022 um perfil mais parecido com o de Leite, agregador, do que o de Doria.
"Não é uma questão pessoal. Fazendo uma análise, e não somente de pesquisa mas também do que a gente sente no dia a dia como prefeito de uma cidade grande, as pessoas que buscam fugir da polarização não buscam um terceiro ponto de polarização, uma terceira via de polarização", afirma Serra.
"Nesse processo de condução pelo governador do estado de São Paulo, sempre entrando nessas disputadas mais acaloradas com o ex-presidente Lula e com o atual presidente [Jair Bolsonaro], ele se coloca no mesmo processo de tensão, de polarização", completa.