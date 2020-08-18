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Política

Doria diz que torce pela permanência de Guedes no governo

De acordo com o governador paulista, a permanência do ministro na Economia no governo foi colocada em risco pelo descolamento das propostas de Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 14:11

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:11

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que torce pela permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Doria, em entrevista à Jovem Pan, Guedes é o "garantidor do teto de gastos".
"Se não fosse ele Guedes, Bolsonaro já teria rompido o teto e feito o que a ex-presidente Dilma Rousseff fez", afirmou Doria.
De acordo com o governador paulista, a permanência do ministro na Economia no governo foi colocada em risco pelo descolamento das propostas de campanha de Bolsonaro após assumir a cadeira presidencial. Essas propostas já afastaram diversos ministros, entre eles, o da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

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