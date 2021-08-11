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Ministério da Saúde

Doria diz que Queiroga descumpriu acordo feito verbalmente sobre vacina

Segundo o governador de São Paulo, o Ministério deixou de enviar 228 mil doses de vacinas da Pfizer ao Estado, o que compromete a campanha de vacinação de jovens e adultos

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 14:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2021 às 14:09
João Doria, governador de São Paulo
João Doria, governador de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo/Flickr
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acusou nesta quarta-feira (11), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de descumprir acordo verbal para o repasse de vacinas ao Estado. Segundo o governador, o Ministério da Saúde deixou de enviar 228 mil doses de vacinas da Pfizer ao Estado, o que compromete a campanha de vacinação de jovens e adultos.
"Ou o ministro não tem palavra ou sua palavra não vale no Ministério da Saúde", disse Doria durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.
O Ministério, entretanto, rebate a falta de doses e afirma que o desconto do último repasse se trata de compensação por entregas feitas em excesso no passado.
Segundo o presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, Geraldo Reple, o Estado tem capacidade de ampliar a campanha de vacinação, caso o Ministério da Saúde aumentasse os repasses. "Nós sabemos desde o início que São Paulo tem uma capacidade de vacinar 1,6 milhão de pessoas por dia. Se tivéssemos vacinas, vacinaríamos", afirmou, ressaltando que, se não fosse o esforço do governo paulista, "ainda estaríamos discutindo vacinas".

RECORDE DE VACINAÇÃO NO ESTADO

O Estado registrou na terça-feira (10), a aplicação de 640,5 mil doses de vacinas em um único dia, batendo novo recorde de vacinação. A maior marca anterior do Estado era de 619 mil doses aplicadas em um dia, registrada no dia 21 de julho.
Com o número alcançado nesta semana, segundo o governador, São Paulo chega a 31% de todas as doses de vacina aplicadas no País.
Segundo dados do governo do Estado, 30,4 milhões de pessoas foram alvo da campanha de imunização contra a covid-19: 11 milhões receberam as duas doses e cumpriram com o cronograma vacinal, 18,3 milhões receberam apenas a primeira dose prevista e 1,1 milhão receberam dose única. Ao todo, foram aplicadas 41,4 milhões de doses.
Ao comemorar o recorde, Doria destacou que o número mostra "a eficiência, a organização e o comprometimento do sistema público de saúde do Estado de SP, tanto a nível da secretaria de Saúde quanto dos 645 municípios", destacou.

TELEMEDICINA

Durante entrevista coletiva no período da tarde, o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, anunciou a ampliação do programa de telemedicina do Estado com 14 hospitais participantes, na Região Metropolitana de São Paulo e no Vale do Ribeira.
Ao todo, o programa deve custar R$ 25 milhões em investimentos por ano.

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