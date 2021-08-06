Doria confirma vacinação contra Covid de adolescentes em 18 de agosto

Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), durante evento de entrega de moradias Crédito: Governo do Estado de SP/ Divulgação

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta sexta-feira (6) que o calendário de vacinação de adolescentes contra a Covid-19 está confirmado para começar no próximo dia 18 de agosto.

"Já dialogamos novamente com o Ministério da Saúde. Hoje [sexta], o secretário Jean Gorinchteyn está em Brasília com uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com objetivo de reestabelecer o equilíbrio e a proporcionalidade na distribuição das vacinas para São Paulo, sobretudo para as da Pfizer", afirmou o tucano, durante audiência pública em Jundiaí (58 km de SP), para a implantação da Região Metropolitana de Jundiaí.

Segundo o governo estadual, nesta semana chegaram ao estado 228 mil doses de Pfizer, metade do combinado. O ministério negou que quisesse prejudicar São Paulo, afirmando que apenas estava equalizando a distribuição.

"Há um déficit de 228 mil doses desta vacina que deverá ser incorporado na proporcionalidade para uso da vacinação aqui em São Paulo", afirmou Doria, que antes subiu em uma cadeira para fazer uma selfie com cerca de 50 profissionais de saúde aglomerados no fundo do palco do Teatro Polytheama, onde aconteceu a audiência pública.

Na quinta (5), a Secretaria Estadual da Saúde disse que a vacinação de adolescentes estava sem data para começar por causa da distribuição de vacina da Pfizer ao estado. O imunizante é o único atualmente autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser usado em crianças e adolescentes.

"Isso [déficit] não altera o calendário de vacinação, tão pouco de adolescentes, que continua programado para 18 de agosto. Começaremos a vacinar em todo o estado de São Paulo jovens na faixa de 17 e 16 anos. Faremos por etapas e por faixas etárias para evitar aglomerações e para facilitar a ordenação da própria população e o planejamento vacinal dos municípios, dos profissionais de saúde e dos próprios jovens", afirmou.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde informou o governo paulista de que irá entregar uma remessa de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 no nível praticado até o corte de 50% registrado nesta semana. O governo estadual havia ameaçado entrar na Justiça contra o governo federal para receber as doses.