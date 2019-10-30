Doria descarta disputar Governo de SP de novo em 2022

FOLHAPRESS - O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira (30) que não será candidato à reeleição em São Paulo. O tucano é visto como candidato à Presidência em 2022 por aliados e por adversários, embora não tenha admitido essa intenção.
"Sou contra reeleição. Eu já era contra reeleição quando disputei a prefeitura. Sou contra a reeleição e não serei candidato à reeleição ao Governo de São Paulo", disse durante palestra em evento promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Ao ser questionado pelos mediadores do evento se, então, seria candidato ao Planalto em 2022, Doria desconversou.
"Não é hora desse debate, é hora de gestão. O Brasil não pode discutir eleição três anos e meio antes. Isso não é bom para o Brasil", disse Doria.
O governador paulista afirmou ainda que não quer ser antagonista do presidente Jair Bolsonaro, que por sua vez já admitiu a intenção de concorrer à reeleição em 2022.
"Meu papel é defender São Paulo e não ser comentarista do governo federal. [...] Não quero ser contraponto ao governo Bolsonaro", afirmou Doria.
Doria e Bolsonaro, virtuais rivais em 2022, já trocaram farpas em diversas ocasiões. Nesta quarta, porém, Doria evitou criticar diretamente o governo federal.
O tucano disse apenas que excessos são ruins "na extrema esquerda e na extrema direita" e que é preciso bom senso e equilíbrio.
Questionado sobre a postura de Bolsonaro em relação aos países vizinhos Argentina e Bolívia, onde a esquerda ganhou eleições, Doria afirmou que é preciso respeitá-los.
"Não podemos virar as costas para a Argentina e nem estigmatizar", afirmou.
Em declarações dadas antes de o Ministério Público afirmar que um porteiro deu informação falsa ao citar o nome de Jair Bolsonaro no caso Marielle Franco (PSOL), Doria defendeu a investigação do presidente.
"Investigar sempre, legitimada pelo Ministério Público e do Judiciário. Ninguém está acima do bem e do mal", disse.
Também falando à imprensa, Doria comentou a filiação de Gustavo Bebianno, ex-aliado de Bolsonaro, ao PSDB, e fez o convite para que o general Santos Cruz, outro ex-aliado do presidente, se filie.