Em passagem por Vitória, João Doria "mapeia" PSDB capixaba

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), aproveitou a passagem por Vitória para "mapear" o ninho tucano capixaba. Ele cuidou de se reunir em momentos distintos com lideranças do partido que se opõem.
O governador foi recebido na sexta-feira (23) à noite pelo atual presidente do PSDB local, o deputado estadual Vandinho Leite.
O ex-vice-governador César Colnago também participou da recepção. Com o encontro, Doria não participou do jantar oferecido pelo governador Renato Casagrande (PSB).
Neste sábado (24), João Doria se reúne com o prefeito de Vila Velha, Max Filho, integrante de outra ala do PSDB local.
Max e Colnago já protagonizaram dura disputa pelo comando do partido no Espírito Santo.
João Doria está no Espírito Santo para o 4° encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudoeste (Cosud), formado pelos sete governadores das duas regiões.