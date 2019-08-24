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Cosud

Em passagem por Vitória, João Doria "mapeia" PSDB capixaba

O chefe do Executivo de São Paulo cuidou de se reunir em momentos distintos com lideranças do partido

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 09:39

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

24 ago 2019 às 09:39
Joao Doria durante o Cosud, no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Foto: Hélio Filho
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), aproveitou a passagem por Vitória para "mapear" o ninho tucano capixaba. Ele cuidou de se reunir em momentos distintos com lideranças do partido que se opõem.
O governador foi recebido na sexta-feira (23) à noite pelo atual presidente do PSDB local, o deputado estadual Vandinho Leite.
> Passo atrás nas questões ambientais neutraliza Previdência, diz Doria no ES
O ex-vice-governador César Colnago também participou da recepção. Com o encontro, Doria não participou do jantar oferecido pelo governador Renato Casagrande (PSB).
Neste sábado (24), João Doria se reúne com o prefeito de Vila Velha, Max Filho, integrante de outra ala do PSDB local.
> Bolsonaro passa mensagem de incentivo a desmatamento, diz Maia no Cosud
Max e Colnago já protagonizaram dura disputa pelo comando do partido no Espírito Santo.
João Doria está no Espírito Santo para o 4° encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudoeste (Cosud), formado pelos sete governadores das duas regiões.

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