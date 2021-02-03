  Doria confirma chegada ainda hoje de insumos para produção da Coronavac
Imunização

Doria confirma chegada ainda hoje de insumos para produção da Coronavac

A previsão é de que, após a produção e envase pelo Butantan, as vacinas sejam distribuídas pelo Ministério da Saúde a partir do dia 23 de fevereiro
Agência Estado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:32

O governador de São Paulo, João Doria, segura caixa da vacina Coronavac durante coletiva de imprensa com informações sobre a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que devem chegar na noite desta quarta-feira (3), ao Brasil lote de insumos para a produção de 8,6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan. Segundo afirmou o governador nesta quarta, a carga chega ao País pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). O governo do Estado já havia anunciado a chegada.
A previsão é de que, após a produção e envase pelo Butantan, as vacinas sejam distribuídas pelo Ministério da Saúde a partir do dia 23 de fevereiro. Conforme afirmou Doria, até março, o País terá 17,3 milhões de doses para a campanha de imunização contra a Covid-19. De acordo com ferramenta de acompanhamento, o Estado já aplicou 540,7 mil doses.
O governador reforçou também o início da vacinação em idosos acima de 90 anos na próxima segunda-feira (8). Segundo anunciou o governador, a aplicação contará com 470 novos postos de vacinação, inclusive no formato de drive-thru.

