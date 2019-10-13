Do DEM ao PT, políticos acompanharam canonização de Irmã Dulce no Vaticano

AGÊNCIA ESTADO
- Um grupo de pelo menos 25 autoridades e políticos brasileiros está no Vaticano neste domingo (13) e acompanharam a cerimônia de canonização de Irmã Dulce. Oficializada primeira santa brasileira
, Santa Dulce dos Pobres nasceu em Salvador, em 1914, e teve a canonização autorizada em maio pelo papa Francisco
após o Vaticano reconhecer seu segundo milagre.
O governador da Bahia, Rui Costa (PT), publicou nas redes sociais na manhã deste domingo um vídeo filmado na Praça de São Pedro. Acompanhado da mulher, Rui Costa afirma que o momento é de grande emoção para os conterrâneos.
"Este momento não é especial apenas para quem é católico, mas para todos os baianos que acreditam no poder de fazer o bem ao próximo", disse o governador.
O prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), também está no Vaticano para acompanhar a canonização de Dulce, que é conhecida no Estado como Anjo Bom da Bahia.
"Pedi que ela continue guiando os nossos caminhos e olhando pelos que mais precisam", afirmou.
ACM Neto alega que pagará os gastos da viagem do próprio bolso. A presença de políticos e autoridades do governo brasileiro na cerimônia, porém, tem sido alvo de polêmica.
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP) postou em sua conta no Twitter uma foto da Praça de São Pedro e afirmou ser 'uma honra inexplicável fazer parte deste momento'. Nas respostas ao tuíte, vários usuários questionaram os gastos com a viagem oficial. "Tá faltando alguma coisa aí? Está bem instalado? Qualquer coisa pode gastar mais!!", ironizou um deles.
O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) também acompanha a cerimônia e postou fotos da comitiva brasileira. O grupo foi acomodado ao lado esquerdo do altar, espaço reservado para não-religiosos. "Irmã Dulce, que com grande amor e fé intercedeu pela saúde e vida de milhares de brasileiros, torna-se Santa de todo nosso Brasil e do mundo!", saudou Mourão.
Neste sábado, 12, o subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado, pediu à Corte que investigue os gastos da comitiva oficial do governo no evento. Além de Alcolumbre e Mourão, a comitiva é composta ainda pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Veja outros nomes:
Deputados que foram à canonização de Irmã Dulce
André Fufuca (PP-MA)
Celio Studart (PV-CE)
Elmar Nascimento (DEM-BA), líder do DEM
José Rocha (PL-BA), líder do PL
Daniel Almeida (PCdoB-BA), líder do PCdoB
Adolfo Viana (PSDB-BA)
Arthur Oliveira Maia (DEM-BA)
Eduardo da Fonte (PP-PE)
Flávio Nogueira (PDT-PI)
Leur Lomanto Júnior (DEM-BA)
Nelson Pellegrino (PT-BA)
Paulo Azi (DEM-BA)
Senadores que foram à canonização de Irmã Dulce
Jaques Wagner (PT-BA)
Angelo Coronel (PSD-BA)
José Serra (PSDB-SP)
Weverton (PDT-MA)
Roberto Rocha (PSDB-MA)
Elmano Férrer (PODEMOS-PI)
Ciro Nogueira (PP-PI)