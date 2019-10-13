Do DEM ao PT, políticos acompanharam canonização de Irmã Dulce no Vaticano

AGÊNCIA ESTADO- Um grupo de pelo menos 25 autoridades e políticos brasileiros está no Vaticano neste domingo (13) e acompanharam a cerimônia de canonização de Irmã Dulce. papa Francisco após o Vaticano reconhecer seu segundo milagre. - Um grupo de pelo menos 25 autoridades e políticos brasileiros está no Vaticano neste domingo (13) e acompanharam a cerimônia de canonização de Irmã Dulce. Oficializada primeira santa brasileira , Santa Dulce dos Pobres nasceu em Salvador, em 1914, e teve a canonização autorizada em maio peloapós o Vaticano reconhecer seu segundo milagre.

Antes da cerimônia de canonização de #SantaDulceDosPobres , cumprimentei chefes de Estado e governo e representantes de países que também vieram ao #Vaticano homenagear seus santos. pic.twitter.com/BFmdRw8i8O — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) October 13, 2019

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), publicou nas redes sociais na manhã deste domingo um vídeo filmado na Praça de São Pedro. Acompanhado da mulher, Rui Costa afirma que o momento é de grande emoção para os conterrâneos.

"Este momento não é especial apenas para quem é católico, mas para todos os baianos que acreditam no poder de fazer o bem ao próximo", disse o governador.

O prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), também está no Vaticano para acompanhar a canonização de Dulce, que é conhecida no Estado como Anjo Bom da Bahia.

"Pedi que ela continue guiando os nossos caminhos e olhando pelos que mais precisam", afirmou.

ACM Neto alega que pagará os gastos da viagem do próprio bolso. A presença de políticos e autoridades do governo brasileiro na cerimônia, porém, tem sido alvo de polêmica.

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP) postou em sua conta no Twitter uma foto da Praça de São Pedro e afirmou ser 'uma honra inexplicável fazer parte deste momento'. Nas respostas ao tuíte, vários usuários questionaram os gastos com a viagem oficial. "Tá faltando alguma coisa aí? Está bem instalado? Qualquer coisa pode gastar mais!!", ironizou um deles.

Acompanho, nesta manhã (13), no Vaticano, a cerimônia de canonização da Irmã Dulce, primeira santa nascida no Brasil. É uma honra inexplicável fazer parte deste momento. Salve Santa Dulce dos Pobres, abençoe o nosso país. Acompanhe ao vivo: https://t.co/qK8c9bMbn0 pic.twitter.com/NATMwYSGl1 — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) October 13, 2019

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) também acompanha a cerimônia e postou fotos da comitiva brasileira. O grupo foi acomodado ao lado esquerdo do altar, espaço reservado para não-religiosos. "Irmã Dulce, que com grande amor e fé intercedeu pela saúde e vida de milhares de brasileiros, torna-se Santa de todo nosso Brasil e do mundo!", saudou Mourão.

Neste sábado, 12, o subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado, pediu à Corte que investigue os gastos da comitiva oficial do governo no evento. Além de Alcolumbre e Mourão, a comitiva é composta ainda pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Veja outros nomes:

Deputados que foram à canonização de Irmã Dulce