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À frente do combate

Diretora da Vigilância Sanitária morre vítima da Covid-19 em Manaus

Rosemary Costa Pinto, foi uma das fundadoras da Fundação de Vigilância em Saúde no estado, onde estava há 25 anos, com experiência no enfrentamento a vários tipos de surtos

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 09:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2021 às 09:24
Rosemary Costa Pinto, diretora-presidente da FVS-AM (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas), que morreu vítima da Covid-19
Rosemary Costa Pinto, diretora-presidente da FVS-AM (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas), que morreu vítima da Covid-19 Crédito: Divulgação FVS-AM
A diretora-presidente da FSV (Fundação de Vigilância em Saúde) do Amazonas, Rosemary Costa Pinto, 61, morreu na tarde desta sexta-feira (22) em Manaus (AM), vítima de complicações da Covid-19.
Ela era farmacêutica bioquímica formada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e especialista em informação e informática em saúde pela Ufam (Universidade Federal do Amazonas).
Sanitarista e epidemiologista, foi uma das fundadoras da Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, onde estava havia 25 anos, com farta experiência no enfrentamento a vários tipos de surtos.
Rosemary recebeu o diagnóstico para a doença no dia 5 de janeiro, começou o tratamento em casa, mas precisou ser internada no dia 11. O quadro complicou e ela não resistiu.
Ao longo da pandemia, a profissional era vista como uma "bússola" do Amazonas por causa da capacidade de interpretar os dados do coronavírus, analisar e propor medidas de enfrentamento à pandemia.
"Era a palavra que nos orientava e que tinha o respeito de todos que a ouviam", disse o governador Wilson Lima (PSC).
"Incansavelmente, esteve reunida, diariamente, com a equipe de linha de frente da instituição, durante toda a pandemia, guiando, estudando e articulando medidas que apontassem o caminho a ser traçado pelo Amazonas no combate à pandemia", afirma nota divulgada pela FSV.
No final do ano passado, ela recebeu homenagens pelo trabalho. Uma delas foi a medalha da Ordem do Mérito do governo do Amazonas.
O Amazonas decretou luto oficial de três dias no estado.
"A mensagem, o compromisso e o respeito ficam. Na luta contra a Covid-19, Rosemary foi incansável, com uma atuação sempre pautada pela busca da melhoria da qualidade de vida da população", diz nota divulgada pelo governo.
Desde o início da pandemia, 6.889 pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no Amazonas. Em Manaus, 89 pessoas que não resistiram à doença foram enterradas na quinta-feira (21).
A região enfrenta o colapso na rede hospitalar e um caos provocado pela falta de oxigênio. A crise começou em Manaus e depois se espalhou para outras cidades do Norte do país.

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