Direita e centro dominam reeleição de prefeitos turbinados com emendas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove de cada dez dos prefeitos mais beneficiados por emendas parlamentares e reeleitos no último domingo (6) são de partidos de direita e centro, segundo análise da reportagem.

Dentre eles, a legenda que mais reuniu reeleitos nessa categoria foi União Brasil, com 28 prefeitos (24,6% de todos os reeleitos). A lista segue com o PP (15,8%), Republicanos (14,9%), o PSD (13,2%) e MDB (10,5%).

Como mostrou a Folha de S.Paulo, 98% dos prefeitos mais turbinados com emendas parlamentares ao longo do mandato se reelegeram. O grupo, composto por 116 candidatos, conseguiu reeleger 114 nomes. Doze eram candidatos únicos.

Nesse grupo dos prefeitos mais turbinados, os valores recebidos em emendas passaram de R$ 2.543,70 por votante, mais que três vezes o padrão mediano nacional, que é de R$ 847,90.

Os partidos de esquerda que tiveram prefeitos turbinados com emendas e reeleitos no primeiro turno foram PSB, PT, PDT e Rede. Entretanto, cada um deles teve uma parcela igual ou menor que 3,5%.

Para a definição sobre a ideologia das siglas, foi usado o GPS partidário, modelo criado pela Folha para medir a proximidade entre as legendas a partir de quatro variáveis: migração partidária, participação em frentes parlamentares, coligações eleitorais e votações na Câmara.

Em números absolutos, União Brasil reelegeu 28 prefeitos, seguido por PP, com 18, Republicanos, com 17, PSD, com 15, MDB, com 12, e PL, com 6.

O PT reelegeu quatro políticos na categoria, assim como o PSB. O PDT reelegeu três, e o PSDB, dois. Solidariedade, Rede, PRD, Podemos e Avante elegeram um cada.

Depois da derrotas nas urnas no primeiro turno das eleições municipais, a Executiva Nacional do PT atribuiu, em nota divulgada na terça-feira (8), o desempenho à distorção no sistema político com a "eleição ou reeleição de candidatos das legendas da centro-direita e direita dominantes no Congresso Nacional, com acesso a emendas parlamentares bilionárias e no comando das máquinas públicas municipais".

PERFIL PARTIDÁRIO DOS PREFEITOS REELEITOS E SUPERTURBINADOS

UNIÃO - 24,6%

PP - 15,8%

REPUBLICANOS - 14,9%

PSD - 13,2%

MDB - 10,5%

PL - 5,3%

PSB - 3,5%

PT - 3,5%

PDT - 2,6%

PSDB - 1,8%

AVANTE - 0,9%

PODE - 0,9%

PRB - 0,9%

REDE - 0,9%

SOLIDARIEDADE - 0,9%