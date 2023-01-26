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Pacote da Democracia

Dino entrega a Lula projeto que pune postagem de conteúdo terrorista

O ministro pedirá apoio ao presidente para bancar a tramitação da medida no Congresso Nacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2023 às 14:17

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 14:17

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula
Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
BRASÍLIA - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), vai entregar nesta quinta-feira (2 ) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma proposta de projeto de lei que visa monitorar e punir publicações terroristas e antidemocráticas nas redes sociais.
O ministro pedirá apoio ao presidente para bancar a tramitação da medida no Congresso Nacional. A redação do projeto foi finalizada nesta semana.

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A medida integra o chamado "Pacote da Democracia". Idealizado pela pasta de Dino, o pacote prevê apresentar ao menos dois projetos de lei e uma Proposta de Emenda Constitucional para enrijecer a legislação contra crimes por ataques à democracia. É uma reação aos ataques golpistas de 8 janeiro em Brasília.
O objetivo dessa proposta entregue hoje é criar uma regulação focada especificamente em conteúdos considerados terroristas e que atentem contra o Estado Democrático de Direito, com base no Código Penal.

A medida prevê:

- Contar com denúncias dos usuários de conteúdos ofensivos.

Notificar as plataformas para tomarem ações contra as postagens (como a remoção imediata do conteúdo).

- Responsabilizar as empresas de redes sociais.

- Mirar publicações que vão de incitação a golpe e deposição de governo até comércio de armas de fogo e munições.

O ministro Flávio Dino tem reforçado a interlocutores que as redes sociais tiveram papel fundamental na organização dos ataques golpistas aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro.
Os golpistas chegaram a preparar um mapa online e previram confronto violento, conforme revelou reportagem do UOL.
O Ministério da Justiça criou uma estrutura na pasta para coordenar os trabalhos deste assunto a coordenadora é a advogada e especialista em regulação e direito digital, Estela Aranha.

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