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Quadro de saúde

Dilma Rousseff é internada em Xangai após passar mal

Ex-presidente foi hospitalizada na China, após passar mal e apresentar um quadro de pressão alta

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 18:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2025 às 18:00
BRASÍLIA - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi hospitalizada na última sexta-feira (21), em Xangai, na China, após passar mal e apresentar um quadro de pressão alta. Ela está sob cuidados médicos no Shanghai East International Medical Center. A informação foi confirmada à reportagem pelo hospital.
A ex-presidente Dilma Rousseff em evento do BNDES
Dilma cancelou viagem à África do Sul após hospitalização Crédito: Alexandre Brum/Agência Enquadrar/Folhapress
Dilma cancelou sua viagem a Cape Town, na África do Sul, onde participaria de uma reunião com representantes do Brics – grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Desde 2023, a ex-presidente comanda o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). A nomeação dela ocorreu dentro do sistema de rodízio entre os países membros. Inicialmente, o Brasil ocuparia a presidência da instituição até julho de 2025, mas o governo brasileiro articulou a prorrogação do mandato por mais cinco anos. Atualmente, Dilma reside na China.

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