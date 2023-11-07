Detento sai de centro socioeducativo para fazer Enem e foge em MG

O jovem estava internado em Centro Socioeducativo de Montes Claros (MG) quando fugiu Crédito: Google Street View

Um jovem de 18 anos que cumpria pena no Centro Socioeducativo de Montes Claros (MG) fugiu de uma universidade enquanto fazia prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O apenado, que recebeu autorização para participar do Enem, fazia prova na Universidade Estadual de Montes Claros, mas não voltou ao Centro Socioeducativo após o fim do exame.

Até a manhã de hoje, ele não tinha sido recapturado, informou a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) em nota enviada ao UOL. As circunstâncias da fuga dele não foram informadas pelas autoridades, assim como informações sobre qual efetivo de segurança acompanhava o jovem.