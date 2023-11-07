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Em Montes Claros

Detento sai de centro socioeducativo para fazer Enem e foge em MG

Até a manhã desta terça-feira (7) ele não tinha sido recapturado. Ele cumpria pena desde setembro de 2022 e foi internado por ter menos de 18 anos quando cometeu um crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2023 às 16:47

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 16:47

Jovem estava internado em Centro Socioeducativo de Montes Claros (MG) quando fugiu
O jovem estava internado em Centro Socioeducativo de Montes Claros (MG) quando fugiu Crédito: Google Street View
Um jovem de 18 anos que cumpria pena no Centro Socioeducativo de Montes Claros (MG) fugiu de uma universidade enquanto fazia prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O apenado, que recebeu autorização para participar do Enem, fazia prova na Universidade Estadual de Montes Claros, mas não voltou ao Centro Socioeducativo após o fim do exame.
Até a manhã de hoje, ele não tinha sido recapturado, informou a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) em nota enviada ao UOL. As circunstâncias da fuga dele não foram informadas pelas autoridades, assim como informações sobre qual efetivo de segurança acompanhava o jovem.
Ele cumpria pena desde setembro de 2022 e foi internado por ter menos de 18 anos quando cometeu um crime. O crime cometido pelo jovem foragido não foi informado pela Sejusp. O órgão afirmou que "medidas administrativas cabíveis" foram tomadas pela direção do centro.

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