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Em todo o país

PF prende 26 inscritos para o Enem que tinham mandados de prisão em aberto

Os fatos que motivaram as prisões não tem relação com o exame. A PF garantiu que o cumprimento das medidas "se deu de forma a não causar qualquer tumulto à aplicação das provas"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2023 às 13:45

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 13:45

Mais de 20 pessoas que se inscreveram para o Enem e tinham mandados de prisão em aberto foram presos em todo o país
Mais de 20 pessoas que se inscreverem para o Enem e tinham mandados de prisão em aberto foram presas em todo o país Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal prendeu mais de 20 pessoas que se inscreveram para o Enem e tinham mandados de prisão em aberto por fatos não relacionados ao Exame. Ao longo da semana foram cumpridos 26 mandados de prisão que estavam em aberto contra inscritos no exame por fatos não relacionados ao Enem. Segundo a PF, o cumprimento das medidas "se deu de forma a não causar qualquer tumulto à aplicação das provas".
A PF fez parte, junto a outros órgãos de segurança pública, da Operação Integrada de Segurança do Enem, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Participaram das ações mais de 800 policiais federais, distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal. 
Minas Gerais foi o estado com mais mandados cumpridos, sendo cinco no total. Quatro deles foram por não pagamento de pensão alimentícia e um por corrupção de menores e lesão corporal.

Cumprimento

Acre: um mandado (por não pagamento de pensão alimentícia); Ceará: um mandado (por roubo); Goiás: dois mandados (moeda falsa e tráfico de drogas); Maranhão: um mandado (por roubo); Minas Gerais: cinco mandados (não pagamento de pensão alimentícia [4] e um por corrupção de menores e lesão corporal);  Mato Grosso do Sul: quatro mandados (não pagamento de pensão alimentícia [2], um por lavagem de dinheiro e outro por uso de documento falso crime militar); Mato Grosso: dois mandados (um por tráfico de drogas e outro por estelionato); Pará: um mandado (por roubo); Paraíba: um mandado (não pagamento de pensão alimentícia); Roraima: um mandado (não pagamento de pensão alimentícia)Rio Grande do Sul: um mandado (por roubo)Santa Catarina: um mandado (não pagamento de pensão alimentícia)Sergipe: um mandado (por estupro de vulnerável)São Paulo: quatro mandados (um por associação para o tráfico, um por homicídio, um por roubo e um por tráfico de drogas.

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