PF prende 26 inscritos para o Enem que tinham mandados de prisão em aberto

Mais de 20 pessoas que se inscreverem para o Enem e tinham mandados de prisão em aberto foram presas em todo o país Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu mais de 20 pessoas que se inscreveram para o Enem e tinham mandados de prisão em aberto por fatos não relacionados ao Exame. Ao longo da semana foram cumpridos 26 mandados de prisão que estavam em aberto contra inscritos no exame por fatos não relacionados ao Enem. Segundo a PF, o cumprimento das medidas "se deu de forma a não causar qualquer tumulto à aplicação das provas".

A PF fez parte, junto a outros órgãos de segurança pública, da Operação Integrada de Segurança do Enem, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Participaram das ações mais de 800 policiais federais, distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal.

Minas Gerais foi o estado com mais mandados cumpridos, sendo cinco no total. Quatro deles foram por não pagamento de pensão alimentícia e um por corrupção de menores e lesão corporal.

Cumprimento