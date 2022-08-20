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Durante sessão

Desembargador anuncia aposentadoria como protesto por discurso de Moraes

Vice-presidente do TRE-DF disse que esperava "conclamação de paz para a nação" em posse do novo presidente do TSE
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 ago 2022 às 14:10

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 14:10

BRASÍLIA - O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Sebastião Coelho da Silva, anunciou a aposentadoria na sessão de julgamentos da última sexta-feira (19) e atribuiu sua saída do cargo a uma reação ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao discurso do ministro Alexandre de Moraes na posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
"Eu estou comunicando a minha aposentadoria. Vão me perguntar: ‘Por que você vai se aposentar, Sebastião Coelho da Silva’? E eu respondo: senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e eu não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão, não pode continuar", disse
Sebastião Coelho da Silva TRE-DF
Sebastião Coelho da Silva disse que novo presidente do TSE fez "declaração de guerra" Crédito: Reprodução de vídeo
O desembargador contou que esteve na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes e esperava que o ministro "aproveitasse a presença" dos ex-presidentes da República, dos principais candidatos e do presidente Jair Bolsonaro (PL) "para fazer um conclamação de paz para a nação" e não uma "declaração de guerra ao País".
"O que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso", criticou.
O desembargador afirmou que, enquanto aguarda a aposentadoria, vai cumprir as leis, mas não "discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja ele em redes sociais". "O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação", criticou.
Aplaudido diversas vezes pelas autoridades presentes em sua cerimônia de posse, na última terça-feira, 16, o ministro Alexandre de Moraes fez um discurso contundente em defesa do sistema eleitoral e da democracia.

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