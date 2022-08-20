Desembargador anuncia aposentadoria como protesto por discurso de Moraes

"Eu estou comunicando a minha aposentadoria. Vão me perguntar: ‘Por que você vai se aposentar, Sebastião Coelho da Silva’? E eu respondo: senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e eu não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão, não pode continuar", disse