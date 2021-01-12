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Análise

Deputada Isa Penna pede sessão na Assembleia de SP para analisar assédio

Neste domingo (10), o Conselho de Ética do Cidadania emitiu um relatório em que recomenda a expulsão de Cury do partido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 09:48

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 09:48

A deputada estadual Isa Penna (PSOL)
A deputada estadual Isa Penna (PSOL) Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress
A deputada estadual Isa Penna (PSOL) apresentou na semana passada um requerimento em que solicita a convocação de uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), ainda neste mês, para analisar o caso de assédio envolvendo o deputado Fernando Cury (Cidadania). Em dezembro do ano passado, durante uma sessão, Cury foi flagrado colocando a mão na lateral dos seios da parlamentar.
Neste domingo (10), o Conselho de Ética do Cidadania emitiu um relatório em que recomenda a expulsão de Cury do partido. A decisão final cabe ao diretório nacional do partido.
Em dezembro, a Procuradoria da Alesp afirmou que o Conselho de Ética só poderia se reunir durante o recesso se a maioria absoluta dos deputados da Casa (48) e o presidente Cauê Macris (PSDB) entendessem que o julgamento é "urgente" e de "interesse público".
Até agora, Isa tem o apoio de 18 deputados para antecipar a análise do caso. Entre os que concordaram estão Janaína Paschoal (PSL), Leci Brandão (PCdoB), Delegada Graciela (PL) e Major Mecca (PSL). Além dos 18 deputados, devem assinar a requisição toda a bancada do PT - composta por dez parlamentares.
Procurado nesta segunda (11), Cury afirmou que não iria comentar.

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