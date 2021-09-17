Deputada federal Tabata Amaral se filia ao PSB após saída turbulenta do PDT

A deputada federal Tabata Amaral anunciou oficialmente sua filiação ao PSB Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

A deputada federal Tabata Amaral, 27, anunciou oficialmente sua filiação ao PSB durante entrevista ao programa Conversa com Bial, exibido pela TV Globo nesta sexta-feira (17).

A parlamentar entrou na Justiça com pedido de desfiliação do PDT em 2019, após contrariar orientação da legenda e votar a favor da reforma da Previdência. Em maio deste ano, ela obteve autorização do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para se desfiliar sem perder o mandato.

O programa teve ainda a participação do namorado de Tabata, João Campos (PSB), eleito prefeito do Recife em 2020. Ao falar sobre a escolha da legenda, Tabata afirmou que acredita em partidos.

A deputada disse que foram muitas conversas e que entra no PSB muito feliz por ser um partido do campo progressista "que tem muita clareza do seu papel no combate a esse governo tão autoritário, tão incompetente, tão corrupto que infelizmente lidera o nosso país".

Questionada por Bial sobre o ingresso na mesma legenda do namorado, a deputada declarou que "nunca deve se acostumar com o machismo, com o racismo ou com qualquer outra forma de silenciamento que, infelizmente, ainda comanda a política brasileira".

"Mas a minha resposta (...) é que eu tenho muito orgulho da trajetória que estou construindo com meu time, com os nossos voluntários. A minha trajetória na política é independente."