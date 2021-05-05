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Ex-ministros da Saúde

Depoimentos de Mandetta e Teich atestam crime de Bolsonaro, diz Freixo

Mandetta prestou depoimento na terça-feira à CPI da Covid-19 no Senado. Nesta quarta, os senadores ouvem Teich. A comissão investiga a atuação do governo federal no combate à pandemia

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 16:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mai 2021 às 16:12
Deputado Marcelo Freixo
Deputado Marcelo Freixo Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O líder da Minoria da Câmara, deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), afirmou que os depoimentos dos ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich "são provas cabais" de que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime contra a saúde pública.
"Os depoimentos de Teich e Mandetta são provas cabais de que Bolsonaro cometeu crime contra a saúde pública, infringindo o art. 132 do CP por 'expor a vida de outrem' ao recomendar medicamentos ineficazes que provocam efeitos colaterais graves e podem matar", escreveu Freixo em seu perfil no Twitter.
O ex-ministro Mandetta prestou depoimento ontem à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado. Hoje, os senadores ouvem Teich. A comissão investiga a atuação do governo federal no combate à pandemia e o repasse de recursos federais para Estados e municípios para o enfrentamento da doença e seus impactos.
Freixo quer ainda que o presidente da República responda criminalmente pela recomendação da cloroquina para o tratamento de Covid-19. O medicamento não tem eficácia comprovada cientificamente para combater o novo coronavírus. "Impeachment e cadeia", concluiu.

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