Deltan Dallagnol deixará comando da Lava Jato

A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná comunicou nesta terça-feira (1º) a saída do procurador Deltan Dallagnol, à frente do grupo no estado há seis anos.
Em nota, o MPF (Ministério Público Federal) informou que o desligamento se deu por questões de saúde familiar.
"Por todo esse período, enquanto coordenador dos trabalhos, Deltan desempenhou com retidão, denodo, esmero e abnegação suas funções, reunindo raras qualidades técnicas e pessoais", diz a nota do MPF.
O procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira vai assumir as funções de Deltan à frente da Lava Jato. Ele é o membro mais antigo da procuradoria no Paraná. Oliveira já atua na operação, no grupo mantido na PGR (Procuradoria-Geral da República) em Brasília.
"FAZER O CERTO POR MINHA FAMÍLIA"
No Twitter, Dallagnol escreveu que a saída da coordenação da Lava Jato "é uma decisão difícil", mas "o certo a fazer" pela família dele.