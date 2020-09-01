Operação

Deltan Dallagnol deixará comando da Lava Jato

Por meio de nota, o MPF informou que o desligamento do procurador se deu por questões de saúde familiar. No Twitter, Dallagnol disse ser 'uma decisão difícil'

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 14:10
força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná comunicou nesta terça-feira (1º) a saída do procurador Deltan Dallagnol, à frente do grupo no estado há seis anos.
Em nota, o MPF (Ministério Público Federal) informou que o desligamento se deu por questões de saúde familiar.
"Por todo esse período, enquanto coordenador dos trabalhos, Deltan desempenhou com retidão, denodo, esmero e abnegação suas funções, reunindo raras qualidades técnicas e pessoais", diz a nota do MPF.
O procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira vai assumir as funções de Deltan à frente da Lava Jato. Ele é o membro mais antigo da procuradoria no Paraná. Oliveira já atua na operação, no grupo mantido na PGR (Procuradoria-Geral da República) em Brasília.

"FAZER O CERTO POR MINHA FAMÍLIA"

No Twitter, Dallagnol escreveu que a saída da coordenação da Lava Jato "é uma decisão difícil", mas "o certo a fazer" pela família dele.

