Deltan critica cassação e diz que há 'vingança' contra quem combateu corrupção

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado Deltan Dallagnol, (Podemos-PR), cassado na noite desta terça-feira (16) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse que está indignado com a decisão da corte e que está em curso no Brasil uma "vingança sem precedentes" contra "agentes da lei que ousaram combater a corrupção".
"344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção" , afirmou em nota.
"Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro", completou o ex-coordenador da força tarefa da Lava Jato.