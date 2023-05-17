Deltan critica cassação e diz que há 'vingança' contra quem combateu corrupção

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado Deltan Dallagnol, (Podemos-PR), cassado na noite desta terça-feira (16) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse que está indignado com a decisão da corte e que está em curso no Brasil uma "vingança sem precedentes" contra "agentes da lei que ousaram combater a corrupção".

"344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção" , afirmou em nota.

Deltan Dallagnol, procurador da República e coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato Crédito: Ricardo Medeiros