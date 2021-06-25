Defesa não paga fiança de R$ 100 mil e deputado Silveira continua preso

Deputado Daniel Silveira Crédito: Acervo Câmara dos Deputados

A fiança foi estipulada por Moraes no dia 10 de junho, e deveria ser feito no prazo de 48 horas, sob risco de ser decretada nova prisão preventiva. Desde 14 de março o deputado cumpria prisão domiciliar e era obrigado a usar tornozeleira eletrônica, mas o monitoramento realizado pela secretaria estadual de Administração Penitenciária do Rio registrou 36 violações de uso do aparelho - por isso o ministro do STF estipulou a fiança. Como ela não havia sido paga até 24 de junho, a conta judicial foi encerrada.

Como o expediente bancário desta sexta-feira, 25, já foi encerrado, o advogado prevê que o depósito seja efetuado apenas na próxima segunda-feira, 28. Até lá, provavelmente o deputado permanecerá preso no Batalhão Especial Prisional, em Niterói (Região Metropolitana do Rio), onde está desde ontem. Ele foi detido na quinta-feira, 24, na casa onde mora e onde cumpria prisão domiciliar, em Petrópolis (Região Serrana do Rio).

Nesta sexta-feira ocorreu a audiência de custódia do caso, e a defesa de Silveira explicou ao juiz sobre a tentativa de pagar a fiança. "Mas ele afirmou que só Alexandre de Moraes poderia resolver essa questão (do encerramento da conta)", disse Garcia