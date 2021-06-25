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Preso na quinta-feira

Deputados bolsonaristas lançam vaquinha online para libertar Silveira

Até a manhã desta sexta-feira (25), as doações já somavam mais de R$ 59.879,63 e contavam com 1.080 apoiadores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2021 às 17:55

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 17:55

Deputado federal Daniel Silveira
Deputado federal Daniel Silveira Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
O deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) lançou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para libertar o deputado Daniel Silveira (PSL-SP), preso na quinta-feira (24) por violações à tornozeleira eletrônica. Até a manhã desta sexta-feira (25), as doações já somavam mais de R$ 59.879,63 e contavam com 1.080 apoiadores.
Na descrição da arrecadação, está escrito que, em 16 de fevereiro, dia em que Silveira foi preso após veicular um vídeo em que defendia medidas antidemocráticas, "ocorreu um dos mais graves atos de atentado à democracia da história brasileira". O crime cometido por Silveira, segundo a publicação, foi um "crime de opinião". "A sua liberdade e a da sua família dependem da liberdade de Daniel", declara a descrição.
A vaquinha online tem como meta atingir R$ 100 mil. O valor corresponde à fiança determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes diante do descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica pelo deputado. Segundo decisão de Moraes, para não ser preso novamente, o deputado, que estava cumprindo prisão domiciliar, deveria pagar essa fiança. Como o parlamentar não pagou, teve nova ordem de prisão expedida ontem.
Na manifestação enviada ao Tribunal, os advogados afirmam que o deputado não conseguiu reunir o valor equivalente a cinco meses de salário nas 48 horas determinadas pelo ministro. Na manhã desta sexta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou a arrecadação online em seu perfil no Twitter.

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