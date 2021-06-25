Deputados bolsonaristas lançam vaquinha online para libertar Silveira

Na descrição da arrecadação, está escrito que, em 16 de fevereiro, dia em que Silveira foi preso após veicular um vídeo em que defendia medidas antidemocráticas, "ocorreu um dos mais graves atos de atentado à democracia da história brasileira". O crime cometido por Silveira, segundo a publicação, foi um "crime de opinião". "A sua liberdade e a da sua família dependem da liberdade de Daniel", declara a descrição.