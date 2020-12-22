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Após prisão

Defesa de Crivella entra com habeas corpus no STJ

Os advogados do prefeito afastado do Rio de Janeiro,  argumentam que a desembargadora que ordenou a prisão não teria competência legal para isso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 18:54

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:54

O prefeito do Rio foi preso em casa
Marcelo Crivella é preso no Rio Crédito: Reprodução/ Globonews
A defesa do prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, entrou com pedido de liberdade no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Devido ao período de recesso no Judiciário, o habeas corpus será analisado pelo presidente do tribunal, ministro Humberto Martins.
Crivella foi preso na manhã de hoje por determinação da desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
A prisão do prefeito e de outros investigados foi realizada em ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil, e ocorreram no desdobramento da Operação Hades, que apura corrupção na prefeitura da cidade e tem como base a delação do doleiro Sergio Mizrahy.
Ao chegar à Cidade da Polícia, o prefeito atribuiu a sua prisão a uma perseguição política. Perseguição política. Lutei contra o pedágio ilegal e injusto, tirei recursos do carnaval, negociei com o VLT. Foi o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro, afirmou.

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