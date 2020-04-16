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Pandemia de coronavírus

Decreto obriga hospitais de SP a informar lotação das UTIs

As instituições precisam informar à administração municipal sobre o número de leitos de UTI operacionais no hospital no dia da informação e sobre o número de leitos de UTI ocupados na data do envio da informação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 18:42

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 18:42

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Os hospitais da capital paulista devem agora fornecer informações sobre as condições das suas UTIs Crédito: Reprodução/TV
Os hospitais da capital paulista devem agora fornecer, diariamente, informações sobre as condições das suas UTIs (Unidade de Terapia Intensiva), de acordo com um decreto publicado pela Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB).
As instituições precisam informar à administração municipal sobre o número de leitos de UTI operacionais no hospital no dia da informação e sobre o número de leitos de UTI ocupados na data do envio da informação. Os dados devem ser fornecidos todos os dias até as 21h. A medida é válida tanto para os hospitais públicos como para os privados e filantrópicos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Além da rede de saúde da capital paulista, a cidade tem leitos de UTI nos hospitais de campanha. Um foi instalado no estádio do Pacaembu, na zona oeste, outro no Complexo do Anhembi, na zona norte, e um terceiro no Complexo Esportivo do Ibirapuera, na zona sul.
Os pacientes com Covid-19 chegam aos locais transferidos por ambulâncias de outras unidades. Ou seja, não existe atendimento direto à população. As internações são controladas pela Secretaria Municipal da Saúde.

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