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São Paulo

David Uip diz que SP precisa 'urgentemente ser atendido' pelo Ministério da Saúde

Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, David Uip, cobrou agilidade do Ministério da Saúde no estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 14:53

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 14:53

Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo
Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil
O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, David Uip, cobrou agilidade do Ministério da Saúde para a entrega de aparelhos e respiradores usados no tratamento de pacientes de Covid-19 em leitos de UTI.
"Eu preciso reiterar o apelo que fizemos na reunião do governador (João Doria) com o Ministério da Saúde. Precisamos urgentemente ser atendidos", disse Uip. "Não adianta termos aparelhos e respiradores para agosto. É agora", afirmou o coordenador.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, "algumas coisas" que foram solicitadas ao Ministério da Saúde chegaram, mas "uma boa parte não foi possível deles oferecerem". Germann também classificou a relação com o Ministério da Saúde como "boa". Segundo o secretário, o Estado também aguarda a entrega de três mil respiradores, comprados pelo governo de São Paulo, que irão chegar gradativamente em lotes de 500.

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