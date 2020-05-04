Doria decreta obrigatoriedade do uso de máscaras a partir de quinta em São Paulo

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (4) a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado de São Paulo a partir de 7 maio.

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo

A declaração foi dada em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de São Paulo.

Doria afirmou que a medida vale para qualquer pessoa que esteja "caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado de São Paulo", sem dar mais detalhes.

Segundo Doria, a regulamentação da fiscalização da regra será feita por prefeituras.

"Estendemos a toda a população, para proteger os brasileiros de São Paulo, para que, estando protegidos, tenham menor probabilidade de serem infectados e irem a óbito", disse Doria.

Durante a entrevista coletiva, Doria também fez críticas a manifestantes bolsonaristas, que agrediram profissionais de saúde e jornalistas.