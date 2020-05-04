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Medida de Proteção

Doria decreta obrigatoriedade do uso de máscaras a partir de quinta em São Paulo

O Decreto que determina a obrigatoriedade será publicado na terça-feira (5) e medida começa a valer na quinta-feira (7) para pessoas que circulam nas ruas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 14:21

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 14:21

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (4) a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado de São Paulo a partir de 7 maio.
Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
A declaração foi dada em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de São Paulo.
Doria afirmou que a medida vale para qualquer pessoa que esteja "caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado de São Paulo", sem dar mais detalhes.
Segundo Doria, a regulamentação da fiscalização da regra será feita por prefeituras.
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"Estendemos a toda a população, para proteger os brasileiros de São Paulo, para que, estando protegidos, tenham menor probabilidade de serem infectados e irem a óbito", disse Doria.
Durante a entrevista coletiva, Doria também fez críticas a manifestantes bolsonaristas, que agrediram profissionais de saúde e jornalistas.
"Queria registrar aqui como governador do estado de São Paulo um repúdio a esses mlicianos fantasiados de patriotas que empregam agressões contra profissionais de saúde e jornalistas", disse.

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