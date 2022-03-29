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Pesquisa

Datafolha: Lula tem 51% da preferência entre mais jovens

Disputa do voto evangélico é apertada na margem de erro, com vantagem para Jair Bolsonaro sobre Lula

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2022 às 10:34
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem preferência da maioria dos jovens entre 15 e 24 anos, segundo a última rodada da pesquisa Datafolha. No recorte por idade, o petista vence em todas as faixas etárias, mas tem maior vantagem - de 51% - entre os mais jovens. A menor é entre quem tem mais de 60 anos, de 39%.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 22% da preferência na faixa etária de 16 a 24 anos. O grupo que mais apoia o atual chefe do Executivo é formado por quem tem mais de 45 anos, 29%. Ciro Gomes (PDT) Sérgio Moro (Podemos) empatam na faixa mais jovem, com 6%, e têm dois pontos porcentuais de diferença em todas as outras, o que os mantêm em empate técnico pela margem de erro.
10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Ainda de acordo com o levantamento, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro chega a 35 pontos porcentuais no Nordeste, região considerada o maior reduto eleitoral do petista, e que representa desafio para os demais presidenciáveis. Nesse conjunto de Estados, o provável candidato do PT à Presidência tem 55% das intenções de voto, e Bolsonaro, 20%. Ainda nessa região, 62% dos entrevistados disseram que não votariam no atual chefe o Planalto "de jeito nenhum". A menor distância é no Sul, onde Lula tem 39%, e Bolsonaro, 33%.
A pesquisa mostra que Bolsonaro vence Lula entre os evangélicos, mas com uma vantagem apertada, por 37% a 34%. O petista sai à frente do atual chefe do Planalto entre os católicos, por 48% contra 23%. No quesito cor, o ex-presidente tem preferência da maioria dos negros, 52%, contra 18% do pré-candidato do PL. A menor distância é entre os brancos, de 37% ante 31%, com Lula vencendo.
O Datafolha fez 2.556 entrevistas entre os dias 22 e 23 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O código de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-08967/2022.

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