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Contratos congelados

Daniel Alves tem dívida de mais de R$ 12 milhões com o Tesouro espanhol

Segundo o jornal El Confidencial, metade do patrimônio do atleta foi penhorado em abril de 2022, por conta do débito
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2023 às 17:07

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 17:07

Preso desde a última sexta-feira, Daniel Alves não tem direito a fiança na Espanha
Daniel Alves está preso sob acusação de crime sexual Crédito: Reprodução / Instagram
Além da acusação de agressão sexual e de estar preso na Espanha, Daniel Alves enfrenta outros problemas no país europeu. De acordo com informação publicada pelo jornal El Confidencial, o jogador brasileiro tem uma dívida de 2,25 milhões de euros com o Tesouro da Espanha, algo equivalente a R$ 12,5 milhões na cotação atual.
De acordo com o El Confidencial, o tesouro espanhol teria penhorado metade do patrimônio do atleta em abril de 2022, por conta da dívida.
Além disso, ainda segundo o que foi publicado na Espanha, a situação econômica de Daniel Alves teria piorado por conta da penhora pois alguns contratos de patrocínio que o jogador tinha foram congelados.
Outro ponto que o El Confidencial destaca na situação financeira de Daniel Alves é o fato de que o jogador brasileiro fechou quatro das seis empresas que tinha na Espanha entre 2019 e 2021. Por fim, a publicação destaca que um apartamento que o brasileiro tem na região de Sant Feliu Llobregat está embargado e o tesouro espanhol proibiu a alienação do imóvel para garantir o pagamento do valor que é devido.

Em busca da liberdade

Nos últimos dias, a defesa de Daniel Alves vem buscando alternativas para conseguir a liberação do jogador da prisão preventiva. Uma delas é usar a questão econômica e a relação que o atleta possui com a Espanha. Contudo, de acordo com a publicação do jornal espanhol, a questão financeira do brasileiro pode não ser algo que o ajudará a sair da prisão.

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