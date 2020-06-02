Damares sobre vazamentos de dados: Não vão nos intimidar

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nesta terça-feira, 2, que não vai se deixar intimidar pelos vazamentos promovidos pelo movimento hacktivista Anonymous Brasil. Assim como ocorreu com o presidente Jair Bolsonaro, a ministra teve dados divulgados pelo grupo ontem.
"Não vão nos intimidar", escreveu Damares, no Twitter, ao compartilhar nota divulgada pelo Ministério da Mulher em repúdio aos vazamentos.
"O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos repudia a divulgação criminosa de dados, em clara violação aos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem", afirma a nota da pasta chefiada por Damares.