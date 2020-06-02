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Ação de Hackers

Damares sobre vazamentos de dados: Não vão nos intimidar

A ministra, assim como o presidente e seus filhos, também teve seus dados divulgados pelo grupo de hackers Anonymous Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 18:08

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 18:08

Damares Alves, Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.
Damares Alves, Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nesta terça-feira, 2, que não vai se deixar intimidar pelos vazamentos promovidos pelo movimento hacktivista Anonymous Brasil. Assim como ocorreu com o presidente Jair Bolsonaro, a ministra teve dados divulgados pelo grupo ontem.
"Não vão nos intimidar", escreveu Damares, no Twitter, ao compartilhar nota divulgada pelo Ministério da Mulher em repúdio aos vazamentos.
"O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos repudia a divulgação criminosa de dados, em clara violação aos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem", afirma a nota da pasta chefiada por Damares.

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