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Rio de Janeiro

Crivella autoriza reabertura de pontos turísticos e esportes na praia

A Prefeitura do Rio de Janeiro também ampliou limite permitido em lojas de shopping e no comércio de rua, que poderão receber dois terços da capacidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 14:16

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 14:16

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB)
O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou nesta quinta-feira (16) uma nova etapa do processo de reabertura gradual da cidade. A partir da sexta-feira, pontos turísticos do Rio poderão reabrir com 1/3 de sua capacidade e as praias da cidade poderão ser usadas para a prática de esportes coletivos em áreas próprias. O uso da areia para lazer e descanso de banhistas, contudo, segue vetado.
As novas determinações, em sua maioria, ampliam autorizações que já existiam. Lojas de shopping e estacionamento, além do comércio de rua, poderão passar a receber 2/3 de sua capacidade - até então era limitado a 1/3.
Esportes coletivos na praia poderão ser realizados de segunda a sexta, nos espaços onde há quadras delimitadas. Clubes poderão reabrir suas piscinas, mas exclusivamente para a prática de natação.
As tradicionais feiras de artesanato também receberam autorização para funcionamento, e o estacionamento de veículos nas vias junto à orla passa novamente a ser permitido.

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