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Coronavírus

Rio se aproxima de 135 mil casos de Covid-19, com quase 12 mil mortos

Se fosse um país, o Estado do Rio de Janeiro seria o 20º do mundo com mais infectados, mais 1.144 mortes estão sendo investigadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 18:53

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 18:53

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 133 mortes por covid-19 e 1.627 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta quarta-feira (14) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 11.757 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 134.449 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados. Mais 1.144 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 114.351 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (7.500), São Gonçalo (530), Duque de Caxias (491), Nova Iguaçu (382), São João de Meriti (265), Niterói (255), Belford Roxo (193), Magé (149), Campos dos Goytacazes (147) e Itaboraí (144).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (65.489), Niterói (7.457), São Gonçalo (6.493), Nova Iguaçu (3 699), Duque de Caxias (3.684), Macaé (3.583), Itaboraí (2.834), Angra dos Reis (2.545), Campos dos Goytacazes (2.236) e Volta Redonda (2.234).

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