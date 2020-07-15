Rio se aproxima de 135 mil casos de Covid-19, com quase 12 mil mortos

O Estado do Rio de Janeiro registrou 133 mortes por covid-19 e 1.627 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta quarta-feira (14) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 11.757 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 134.449 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados. Mais 1.144 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 114.351 pacientes se curaram.