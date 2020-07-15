Rio se aproxima de 135 mil casos de Covid-19, com quase 12 mil mortos

O Estado do Rio de Janeiro registrou 133 mortes por covid-19 e 1.627 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta quarta-feira (14) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 11.757 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 134.449 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados. Mais 1.144 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 114.351 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (7.500), São Gonçalo (530), Duque de Caxias (491), Nova Iguaçu (382), São João de Meriti (265), Niterói (255), Belford Roxo (193), Magé (149), Campos dos Goytacazes (147) e Itaboraí (144).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (65.489), Niterói (7.457), São Gonçalo (6.493), Nova Iguaçu (3 699), Duque de Caxias (3.684), Macaé (3.583), Itaboraí (2.834), Angra dos Reis (2.545), Campos dos Goytacazes (2.236) e Volta Redonda (2.234).