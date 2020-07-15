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Pandemia

São Paulo registra 316 mortes por coronavírus nas últimas 24h

O estado registrou até esta quarta-feira (15), 18.640 mortes em decorrência do novo coronavírus;  taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 66,5%

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 14:33
© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
© Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Até esta quarta-feira (15), o estado de São Paulo registrou, ao todo, 18.640 mortes em decorrência do novo coronavírus, sendo 316 nas últimas 24 horas.
Além disso, o estado tem 393.176 casos, sendo que 6.569 foram confirmados nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 66,5% e, na Grande São Paulo, em 65% -os números são um pouco superiores se comparados com os desta terça (14), quando a taxa no estado estava em 66,2% e, na Grande São Paulo, em 64,9%.
De acordo com Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Secretaria de Saúde, a curva de projeção de casos confirmados está dentro do previsto, e a curva de óbitos está abaixo do esperado para o período.

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