São Paulo registra 316 mortes por coronavírus nas últimas 24h

Até esta quarta-feira (15), o estado de São Paulo registrou, ao todo, 18.640 mortes em decorrência do novo coronavírus, sendo 316 nas últimas 24 horas.

Além disso, o estado tem 393.176 casos, sendo que 6.569 foram confirmados nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 66,5% e, na Grande São Paulo, em 65% -os números são um pouco superiores se comparados com os desta terça (14), quando a taxa no estado estava em 66,2% e, na Grande São Paulo, em 64,9%.