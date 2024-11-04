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Ataque

Criminosos queimam 10 ambulâncias e deixam pacientes sem transporte em SP

A prefeitura informou que a suspeita é de que os fatos estejam relacionados à retaliação do tráfico de drogas em resposta às recentes operações de combate ao crime

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 16:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2024 às 16:10
Ambulâncias incendiadas em Santo Antônio de Posse
Ambulâncias incendiadas em Santo Antônio de Posse Crédito: Divulgação/Prefeitura de Santo Antônio de Posse
Dez ambulâncias do município de Santo Antônio de Posse, no interior de São Paulo, foram incendiadas na madrugada deste domingo (3). Sete delas foram completamente consumidas pelas chamas e, três, parcialmente. Um veículo particular também foi destruído. O crime deixou pacientes sem transporte, já que os veículos eram utilizados para levá-los para consultas, exames e tratamentos em outras cidades, pois o município conta com apenas um pronto-socorro.
A Secretaria Municipal de Saúde recorreu a municípios vizinhos para suprir a demanda de viagens e atender os pacientes. O prejuízo estimado pela prefeitura é de R$ 3 milhões. Imagens mostram quando dois homens chegam em uma motocicleta, pulam o muro da Central de Ambulâncias, na rua Doutor José Pereira Machado, no centro, espalham combustível sobre os veículos e iniciam o incêndio.
Entre os automóveis atingidos estão uma van Iveco adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, uma van Renault Master de 16 lugares, um micro-ônibus de 25 lugares, uma van Sprinter e um automóvel usado pela Promoção Social. Além disso, um carro particular de um motorista de ambulância ficou totalmente destruído. Funcionários que estavam no local iniciaram o combate ao fogo e acionaram a Brigada de Incêndio e a GCM (Guarda Civil Municipal), que receberam o apoio do Corpo de Bombeiros de Campinas.
O incêndio criminoso contra as ambulâncias ocorreu cerca de duas semanas após outro incêndio registrado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Isaura de Carvalho Coelho, no dia 24 de outubro. Dois dias antes, segundo a gestão municipal, câmeras de monitoramento foram danificadas após uma pessoa não identificada atirar contra o equipamento, sendo encontrado dois cartuchos calibre 12 pelo local.
"A suspeita é de que fatos estejam relacionados à retaliação do tráfico de drogas em resposta às recentes operações de combate ao crime na cidade", afirmou a prefeitura. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a perícia foi acionada para o local e o caso foi registrado como incêndio pela Delegacia de Jaguariúna.

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