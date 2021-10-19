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Crime

Criminosos com fuzis bloqueiam rodovia e roubam praça de pedágio no litoral de SP

Homens atearam fogo em dois veículos para bloquear o acesso ao local, segundo a polícia. Depois, efetuaram diversos disparos e explodiram uma parede onde fica o dinheiro

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2021 às 17:45
Praça de pedágio foi assaltada em São Vicente (SP)
Praça de pedágio da Padre Manoel da Nóbrega foi assaltada em São Vicente (SP) Crédito: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Criminosos armados com fuzis roubaram uma praça de pedágio localizada na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente, na Baixada Santista.
Segundo a Polícia Militar, ao menos cinco homens fortemente armados chegaram de barco por volta das 4h desta terça-feira (19) por um rio que fica perto da praça de pedágio que fica na altura do km 279 da via no sentido Cubatão, no conjunto residencial Humaitá.
Eles atearam fogo em dois veículos para bloquear o acesso ao local, segundo a polícia. Depois, efetuaram diversos disparos e explodiram uma parede onde fica o dinheiro. Funcionários estavam no local no momento do crime, porém, não ficaram feridos e não houve confronto com a polícia, que só chegou após eles terem fugido.
Após a ação, os criminosos usaram a mesma embarcação para fugir. As imagens de satélite indicam que o rio é o Boturoca, que na margem direita dá acesso ao rio Branco/Santana e deságua no mar Pequeno, e, de lá, à orla. Na outra margem, ele segue para dentro de uma mata fechada.
Em nota, a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, disse que o tráfego de veículos teve de ser bloqueado pela Polícia Militar Rodoviária por 1h30 na altura do km 281. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de São Vicente.
Estatísticas Dados da criminalidade computados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado indicam alta expressiva do número de roubos e furtos em agosto deste ano, dados mais recentes disponíveis.
Foram 18.892 roubos em agosto último, 24,92% acima dos 15.123 roubos anotados em agosto de 2020. Os furtos em geral apresentaram alta maior, de 44% (de 28.917 passaram para 41.678).
Já o roubo a bancos cai. Até agosto de 2020, haviam sido anotados 18 casos, número que caiu para 12 nos primeiros oito meses deste ano.

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