Criança morre após ser atingida por tiro de espingarda de pressão no PR

Um menino de 7 anos morreu após ser atingido por um tiro de espingarda de pressão disparado por uma adolescente em Guarapuava, no Paraná. A cena foi presenciada por um parente, que supervisionava os envolvidos e era dono da arma. A criança estava brincando junto com dois adolescentes, de 13 e 14 anos, quando o acidente aconteceu, na tarde do último sábado (4).

A jovem de 13 anos apontou a espingarda na direção da criança, que estava em cima de um muro, e fez o disparo. O menino foi atingido na região torácica e caiu desacordado. Ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu. O homem que os acompanhava prestou relato à Polícia Militar e disse que a adolescente achou que a arma estava travada quando apertou o gatilho. Ele próprio se identificou como dono da espingarda e contou o que ocorreu.