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Caso segue sob investigação

Criança morre após ser atingida por tiro de espingarda de pressão no PR

A criança estava brincando junto com dois adolescentes quando o acidente aconteceu. A cena foi presenciada por um parente, que supervisionava os envolvidos e era dono da arma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2023 às 16:54

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 16:54

Um menino de 7 anos morreu após ser atingido por um tiro de espingarda de pressão disparado por uma adolescente em Guarapuava, no Paraná. A cena foi presenciada por um parente, que supervisionava os envolvidos e era dono da arma. A criança estava brincando junto com dois adolescentes, de 13 e 14 anos, quando o acidente aconteceu, na tarde do último sábado (4).
A jovem de 13 anos apontou a espingarda na direção da criança, que estava em cima de um muro, e fez o disparo. O menino foi atingido na região torácica e caiu desacordado. Ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu. O homem que os acompanhava prestou relato à Polícia Militar e disse que a adolescente achou que a arma estava travada quando apertou o gatilho. Ele próprio se identificou como dono da espingarda e contou o que ocorreu.
A jovem confirmou a versão do homem, segundo a PM. A arma, de calibre 5.5, foi apreendida. O homem foi liberado após prestar depoimento. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar o caso e aguarda laudos periciais que auxiliarão no andamento das investigações.

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