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Atrofia Muscular Espinhal

Criança morre 1 dia após governo mandar valor do remédio mais caro do mundo

Vinícius de Brito Samsel, de três anos, morreu em decorrência da AME (Atrofia Muscular Espinhal), doença tratada com um dos remédios mais caros do mundo, o Zolgensma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 fev 2023 às 16:38

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 16:38

Zolgensma: remédio chega a custa R$ 6,5 milhões no Brasil
Zolgensma: remédio é utilizada para tratar Atrofia Muscular Espinhal e é considerado um dos mais caros do mundo  Crédito: Camila Hampf | Hospital Pequeno Príncipe | Divulgação
O paranaense Vinícius de Brito Samsel, de três anos, morreu nesta quarta-feira (15) em decorrência da AME (Atrofia Muscular Espinhal), doença tratada com um dos remédios mais caros do mundo, o Zolgensma.
Após uma batalha judicial que foi parar no STF, a família conseguiu o direito a receber R$ 7,3 milhões para comprar o medicamento, mas o valor foi depositado um dia antes de Vinícius morrer.
"Torcemos tanto por um recomeço na vida do Vinícius com a notícia de que o valor havia sido depositado pela União nesta terça-feira (14), mas infelizmente chegou tarde demais", escreveu nas redes a advogada Graziela Costa Leite, que assessorava a família. "Quem tem AME, tem pressa!".
O processo para adquirir o medicamento passou por negativas da Justiça do Paraná e do STJ (Superior Tribunal de Justiça). O Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar em dezembro para que a União pagasse, em 72 horas, cerca de R$ 7,4 milhões para arcar com o medicamento e com despesas médicas de Vinícius.
Nas últimas semanas, familiares compartilhavam momentos de angústia com a demora da liberação da quantia.
"Quem nos acompanha sabe que depois de tanta luta conseguimos, em dezembro do ano passado, a liminar favorável para compra do Zolgensna [...] Porém, infelizmente isso ainda não aconteceu. Continuamos vivendo na angústia e no desespero vendo a AME levar um pouquinho do Vinícius todos os dias.", diz uma postagem de 8 de janeiro, publicada na página dedicada à arrecadação de recursos para o tratamento de Vinícius.
Planos de saúde vão ter que arcar com Zolgensma; SUS também deve oferecê-lo
Em 6 de fevereiro, a diretoria colegiada da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) aprovou a incorporação do medicamento na lista de coberturas obrigatórias das operadoras de planos de saúde para pacientes até 6 meses de idade.
Uma condição colocada pela ANS para receber o tratamento é que a criança não esteja em ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. A previsão é que a terapia com Zolgensma seja incluída no Rol de Procedimento da Saúde Suplementar no prazo de até 60 dias.
No começo de dezembro, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde deu parecer favorável para incorporação do remédio ao SUS, mas com condições especiais. O contrato para a compra do Zolgensma da farmacêutica Novartis foi fechado no fim de dezembro.

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