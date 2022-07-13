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Preso em flagrante

Cremerj aprova suspensão provisória de anestesista preso por estupro

Com decisão, Giovanni Quintella Bezerra fica impedido de exercer a medicina em todo o país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2022 às 07:45

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 07:45

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) anunciou nesta terça-feira (12) a suspensão provisória do médico Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante na madrugada desta segunda (11) pelo estupro de uma paciente que passava por uma cesáreaa no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, município na Baixada Fluminense.
O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por estupro.
O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por estupro. Crédito: Reprodução/Facebook
Com essa decisão, o anestesista fica impedido de exercer a medicina em todo o país. Segundo a entidade, a medida "é um recurso para proteger a população e garantir a boa prática médica".
Ainda está sendo instaurado no Cremerj um processo ético-profissional, cuja sanção máxima é a cassação definitiva do registro. "Firmamos um compromisso com a sociedade de celeridade no que fosse possível e essa suspensão provisória é uma resposta. A situação é estarrecedora. Em mais de 40 anos de profissão, não vi nada parecido. E o nosso comprometimento não acaba aqui. Temos outras etapas pela frente e também vamos agir com a celeridade que o caso exige", afirma o presidente do Cremerj, Clovis Munhoz.
Nesta terça, a Polícia Civil investiga se mais cinco pacientes também foram estupradas pelo anestesista. Ao menos três já prestaram depoimento.
A Justiça do Rio de Janeiro também decidiu converter a prisão em preventiva, com prazo de 90 dias prorrogáveis, e ficou decidido que ele seria levado para a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8. A unidade da zona oeste recebe os detentos com nível superior, o mesmo presídio onde está Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho.

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